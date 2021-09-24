Россільгоспнагляд нібито знайшов у партії овочів вірус коричневої зморшкуватості.

У Російській Федерації знайшли в турецьких помідор небезпечний вірус, а у фруктах моторошну гниль. Велику партію заражених овочів знайшли на другий день після заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в ООН про український Крим.

Про це повідомила прес-служба Россільгоспнагляду.

За даними відомства, в партії імпортних турецьких фруктів знайшли моніліозну гниль, а партія томатів заражена вірусом коричневої зморшкуватості.

Російські експерти заявили, що фрукти та овочі з Туреччини нібито часто не відповідають нормам через рівень пестицидів і агрохімікатів. При цьому в РФ всього виявили 79 таких випадків з початку року.

Читайте такожФранцузькі винороби прогнулися перед Путіним та "віддали" шампанське РосіїДовідка УНІАН. Моніліозная гниль в Російській Федерації належить до карантинних організмів. Вона призводить до в'янення квітів і гілок, викликає виразки на них, а уражені плоди просто згнивають.

У свою чергу вірус коричневої зморшкуватості викликає пожовтіння листя, а на заражених плодах з'являються коричневі зморшкуваті плями.

Варто відзначити, що за два дні до знаходження партії заражених фруктів і овочів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не визнає анексію РФ українського Криму під час виступу в ООН.

Це не перший раз, коли в РФ різко вводять заборони після заяв турецького президента. Минулого разу Росія в розпал туристичного сезону скасувала всі рейси до Туреччини, прикрившись тим, що там нібито лютує COVID-19. Водночас Інші країни подібних обмежень не вводили.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 серпня Держпродспоживслужба в Харківській області заявила про виявлення небезпечного сиру. У продукті виявили шкідливу добавку-стабілізатор. М'який сир вироблений в Туреччині і експортувався в Україну з Польщі.

Автор: Анастасія Горбачова