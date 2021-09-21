Вибори до Держдуми восьмого скликання проходили протягом трьох днів.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що результати виборів до Державної Думи Російської Федерації у Криму не мають для них юридичної сили.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Туреччини.

У відповіді речника Міністерства закордонних справ Танжу Більгіча на запитання щодо виборів у Криму йдеться, що Туреччина не визнає анексію півострова.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. У цьому контексті результати виборів до Державної Думи РФ, що відбулися в Криму 17-19 вересня 2021 року, не мають юридичної сили для Туреччини", - сказав Більгіч.

Вибори до Держдуми РФ: реакція України та світу

У 2021 році Росія вперше організувала електронне голосування, а також підвезення до дільниць для жителів окупованих районів Донбасу. Також голосування знову відбулося в окупованому Криму.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Держдуми в ОРДЛО і Криму. А у МЗС України засудили дії російської влади.

Про невизнання російських виборів вже заявили в Європейському Союзі.

Автор: Людмила Жерновська