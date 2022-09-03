Кадиров підкреслив, що серед всіх керівників суб'єктів Російської Федерації він "головний довгожитель".

Голова Чечні Рамзан Кадиров записав відеозвернення на свій Телеграм-канал, де повідомив, що збирається у "безстрокову й довгу відпустку".

Зокрема пішак Путіна наголосив, що він "довгожитель, який 15 років керує Республікою Чечня".

"Я знову з телефоном, дон. Ось такі справи у нас. Мені сказали, що я вже 15 років, як керую республікою. У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я "Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це приємно". Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав Кадиров.

Відео дня

Він додав, що сподівається на те, що чеченці з розумінням поставляться до його рішення. Також Кадиров підкреслив, що серед всіх керівників суб'єктів Російської Федерації він "головний довгожитель".

Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, що Кадиров зрадить Путіна.

Вас також можуть зацікавити новини: