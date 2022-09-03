Голова Чечні Рамзан Кадиров записав відеозвернення на свій Телеграм-канал, де повідомив, що збирається у "безстрокову й довгу відпустку".
Зокрема пішак Путіна наголосив, що він "довгожитель, який 15 років керує Республікою Чечня".
"Я знову з телефоном, дон. Ось такі справи у нас. Мені сказали, що я вже 15 років, як керую республікою. У нас, у кавказців, чеченців є прислів'я "Яким би не був гість шановним, довгоочікуваним, якщо він вчасно їде, то це приємно". Тому, я думаю, що мій час теж настав. Поки мене не вигнали. Мені здається, я вже старий. Колись був наймолодший, недосвідчений. І зараз таким же залишився недосвідченим, але молодість пішла кудись", - сказав Кадиров.
Він додав, що сподівається на те, що чеченці з розумінням поставляться до його рішення. Також Кадиров підкреслив, що серед всіх керівників суб'єктів Російської Федерації він "головний довгожитель".
Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, що Кадиров зрадить Путіна.