У Москві заявили, що подібні повідомлення можуть призвести до "непоправних наслідків".

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував публікацію агентства Bloomberg про початок "російського вторгнення" в Україну.

Як зазначив він у коментарі РИА "Новости", публікація американського інформагентства говорить про "небезпеку агресивних заяв США і столиць Заходу".

"Це прекрасна демонстрація того, наскільки небезпечна ситуація, провокована нескінченними агресивними заявами, які йдуть з Вашингтона, з Лондона, з інших європейських столиць", - сказав представник Кремля.

Пєсков вирішив пожартувати, заявивши, що в Кремлі тепер можуть замінити термін "фейк-ньюс" на "Блумберг-ньюс".

Як писав УНІАН, агентство Bloomberg випустило заголовок про початок вторгнення Росії в Україну. Незабаром запис видалили з сайту, назвавши публікацію ненавмисною і помилковою. За словами редакції американського агентства, заголовки для новин там готуються заздалегідь, зараз причини інциденту розслідуються.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом з невступу України в Альянс.

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