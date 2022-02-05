Випуск новини журналісти пояснили підготовкою до різного розвитку подій у Східній Європі.

Міжнародне агентство Bloomberg у ніч на суботу (за київським часом) заявило про розпочате вторгнення Росії в Україну. Після чого повідомлення видалили й вибачилися перед читачами.

Про це йдеться у заяві агентства на сайті.

Новина з заголовком "Russia Invades Ukraine" (Росія вторгається в Україну) з’явилась на порталі Bloomberg о 16:00 за часом США і о 23:00 за Києвом 4 лютого.

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Випуск новини журналісти пояснили підготовкою до різного розвитку подій у Східній Європі. Вони запевняють, що заголовок опублікували ненавмисне.

ЗМІ вибачився перед читачами в окремій заяві.

"Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00 за місцевим часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалений, ми з’ясовуємо причину", – повідомили у Bloomberg.

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які, на думку західної розвідки, Путін може залучити до повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США та ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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