Рішенням РНБО від 2 квітня запроваджено санкції проти 10 топ-контрабандистів і 79 компаній, зокрема й російських.

У Кремлі в зв'язку із санкціями, запровадженими Україною до російських компаній, заявили, що скоро для заходів "взаємності не залишиться місця, розірвемо взагалі все, що є".

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання УНІАН, як у Кремлі зустріли новину про санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони України до російських компаній, і чи будуть дії у відповідь за принципом взаємності, Пєсков сказав:

«Ми скоро з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця. Як і для перших кроків, так і для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем».

Відповідаючи на запитання, чи загрожують санкції проти представництва Росспівробітництва у Києві роботі Українського культурного центру в Москві, він зауважив: «Послухайте, ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не відміняв, безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це якнайкраще відповідало нашим власним інтересам».

Санкції проти Росії: що відомо

Рішенням РНБО від 2 квітня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів запроваджено санкції до 10 осіб, яких, за аналітичними даними СБУ та РНБО, можна назвати топ-10 в українській контрабанді. Зокрема, це Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єремейчук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух.

Також санкції застосовані до 79 компаній, серед них і російські, зокрема Росспівробітництво.

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Автор: Роман Цимбалюк