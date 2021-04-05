У Кремлі в зв'язку із санкціями, запровадженими Україною до російських компаній, заявили, що скоро для заходів "взаємності не залишиться місця, розірвемо взагалі все, що є".
Читайте такожСанкції проти топ-10 контрабандистів: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на запитання УНІАН, як у Кремлі зустріли новину про санкції, запроваджені Радою національної безпеки і оборони України до російських компаній, і чи будуть дії у відповідь за принципом взаємності, Пєсков сказав:
«Ми скоро з Україною дійдемо до такого рівня взаємовідносин, що для взаємності більше не залишиться місця. Як і для перших кроків, так і для кроків на основі взаємності. Ми розірвемо взагалі все, що є. Це погано. І зустріти такі новини можна тільки з глибоким жалем».
Відповідаючи на запитання, чи загрожують санкції проти представництва Росспівробітництва у Києві роботі Українського культурного центру в Москві, він зауважив: «Послухайте, ви знаєте, що принцип взаємності ніхто не відміняв, безумовно, російська сторона реагуватиме таким чином і так, щоб це якнайкраще відповідало нашим власним інтересам».
Санкції проти Росії: що відомо
- Рішенням РНБО від 2 квітня про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів запроваджено санкції до 10 осіб, яких, за аналітичними даними СБУ та РНБО, можна назвати топ-10 в українській контрабанді. Зокрема, це Іван Бокало, Валерій Пересоляк, Юрій Кушнір, Олександр Єремейчук, Орест Фірманюк, Вадим Альперін, Олександр Чудаков, Віктор Шерман, Олександр Кравченко, Володимир Дідух.
- Також санкції застосовані до 79 компаній, серед них і російські, зокрема Росспівробітництво.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram