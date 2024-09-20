Президентка Єврокомісії розповіла про зимовий план підтримки енергетичної безпеки України.

В Литві розбирають цілу теплову електростанцію (ТЕЦ) з метою перевезення її частинами до України та подальшої відбудови. Як передає кореспондент УНАН, про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президентка ЄК наголосила, що станом на зараз на підтримку енергетичної безпеки України вже надано щонайменше 2 млрд євро. Ці кошти надавалися у вигляді фінансової підтримки та обладнання від країн-членів.

"Наприклад, це - 10 тисяч трансформаторів і генераторів або ціла литовська теплова електростанція, яка демонтується у Литві і перевозиться до України, щоби відбудувати її. І більше надійде", - наголосила фон дер Ляєн.

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Також президентка ЄК розповіла про пріоритети з підтримки енергетичної інфраструктури України.

План на зиму для України - які пріоритети

За її словами, Єврокомісія розробила план на зиму для України. Цей план сприрається на три пріоритети.

По-перше, йдеться про ремонт пошкодженої російськими ударами інфраструктури.

"Ми будемо прагнути цієї зими відновити спроможності в обсязі 2,5 гігаватів. Це становить приблизно 15% потреб вашої країни на цю зиму", - наголосила фон дер Ляєн.

По-друге, йдеться про продовження з'яднання української елекромережі з європейською, що має дозволити експортуваии 2 гігавати електроенергії до України.

"Це покриє близько 12% потреб країни на зиму", - підкреслила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що завдяки втіленню цих двох пріоритетів Євросоюз може допомогти задовольнити близько 25% потреб України на зиму.

"І це на додачу до власного виробництва України", - сказала вона.

По-третє, йдеться про стабілізацію, додала фон дер Ляєн.

"Ми працюємо над забезпеченням стійкого постачання енергії в межах України, незважаючи на російські атаки на великі інфраструктурні об'єкти", - сказала вона.

Так, наразі в Україну відправляються пересувні газові турбіни і сонячні панелі. Крім того, обговорюється фізичний захист електростанцій.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз готовий збільшувати підтримку енергетичного сектору України, оскільки скоро почнеться опалювальний сезон, а потім прийде зима.

19 вересня фон дер Ляєн оголосила про виділення додаткових коштів розміром на близько 160 мільйонів євро для підтримки України цієї зими. Кошти передбачають 60 млн євро гуманітарної допомоги на укриття і обігрівачі, і ще близько 100 млн євро на ремонтні роботи і відновлювальні джерела енергії.

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