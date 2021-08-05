У Литві діє режим НС через нелегальних мігрантів, що нахлинули через територію сусідньої Білорусі.

З'явилося відео, зняте в нейтральній зоні на кордоні Литви та Білорусі. На ньому можна почути, як "озброєні" щитами білоруські прикордонники відмовляються пускати нелегальних мігрантів назад на свою територію.

Запис опублікував опозиційний Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" в четвер увечері. Самі мігранти просто стоять на нейтральній території між двома країнами.

"Нагадаємо, що терористичний режим запевняє мігрантів, що вони проходять кордон законно, тому що у них є віза, чим штовхає їх на злочин", - йдеться в повідомленні.

Литва і Білорусь: проблема мігрантів

У Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що справляється з охороною кордону в належній мірі.

Наприкінці травня Лукашенко говорив, що його країна була бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелегальних мігрантів до Литви, через яку нелегали продовжують шлях до Європи, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.

Згодом Лукашенко сказав, що він не дасть перетворити країну на "відстійник" для нелегалів, а Мінськ займається питанням нелегальної міграції "рівно настільки, наскільки це необхідно, вигідно і фінансово можливо".

Автор: Юрій Годован