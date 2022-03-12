Також пошкоджено понад 170 будинків, лікарню, дитсадки та школи.

У Миколаєві внаслідок нічного обстрілу 8 людей дістали поранення.

Про це у відеозверненні повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Взагалі цей обстріл був виключно по об’єктах цивільної інфраструктури. Зараз по місту за 182 адресами знайдено вибухонебезпечні предмети. Будь ласка, не торкайтесь їх, вибухотехніки їх збирають і розміновують", - розповів міський голова.

За його інформацією, під час обстрілу було пошкоджено 176 будинків. Також вщент зруйновано 11 приватних будинків. Постраждала будівля лікарні №3, одинадцять дитсадків та шкіл.

Сєнкевич додав, що внаслідок обстрілу поранено 8 цивільних людей, загиблих немає.

"Все будемо ремонтувати. Зараз відновлюється електроенергія, теплопостачання по двох котельнях та газопостачання", - підкреслив мер.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю Миколаїв вкотре потрапив під артилерійський вогонь російських окупантів. Терористи обстріляли місто зі "Смерчів" та "Градів".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, коментуючи ситуацію з безпекою у місті, підтвердив, що росіяни відкрили хаотичний вогонь по лікарні, інтернату і влучили у трубопровід котельні.

"Виїжджають, стріляють і тікають, розміщені у селах, квартируються у сільських будинках, які ми не можемо потужно накривати. Правил немає, тепер працюємо з ними жорсткіше", - сказав Кім.

Зокрема, російські загарбники обстріляли онкологічну лікарню у ніч на 12 березня.

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