Всі нападники - або іноземці, або італійці північноафриканського походження. Для затримання винних мобілізовані всі сили поліції Мілана і Турина.

Поліція Італії проводить рейди в Мілані і Турині в пошуках 15 молодих людей і трьох підлітків, які, за оперативною інформацією, в новорічну ніч скоїли серію злочинів сексуального характеру.

Дев'ять жінок звернулися в поліцію із заявами про те, що вони зазнали сексуального насильства під час святкувань на центральній площі Мілана Пьяцца-дель-Дуомо, повідомляє Бі-бі-сі.

Особи підозрюваних були встановлені за допомогою камер зовнішнього спостереження та аматорського відео, яке знімали люди на площі. Також поліція має показання свідків.

За даними влади, всі нападники - або іноземці, або італійці північноафриканського походження. Для затримання винних мобілізовані всі сили поліції Мілана і Турина.

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У заяві Департаменту поліції Мілана йдеться, що група молодих людей у віці від 15 до 21 року причетна не тільки до сексуальних нападів, але також до пограбувань і завдання тяжких тілесних ушкоджень молодим жінкам, які були присутні на площі.

За словами поліцейських, спочатку їм було відомо про три інциденти.

19-річну дівчину, яка прийшла в центр міста з подругою, група зловмисників оточила близько половини другої ночі. Подруга змогла втекти, а жертва близько хвилини піддавалася фізичному насильству, поки не прийшла допомога.

Двох студенток з Німеччини спробували зґвалтувати прямо біля огорожі площі. Одна з них розповіла, що нападників було більше десяти, а криків дівчат ніхто не чув через гучну музику і шум феєрверків.

"Вони почали нас лапати. Ми хотіли втекти, але їх було занадто багато", - розповіла дівчина.

Цей інцидент опинився на відеозаписі у одного з учасників новорічних гулянь. На кадрах видно, як дівчата відчайдушно намагаються вирватися.

Хоча на святі була присутня поліція, за словами німкень, від неї було мало толку, оскільки поліцейські не могли зрозуміти, що їм пояснюють по-англійськи.

Ще одна дівчина зазнала нападу на одній з бічних вулиць, що ведуть до площі.

В цілому поліція має в розпорядженні заяви від дев'яти жертв, але вважає, що насправді їх може бути більше.

Напади на жінок у новорічну ніч у Німеччині

Напади в Італії нагадують те, що сталося шість років тому в Німеччині, під час святкування Нового року в Кельні.

Зокрема, в ніч на перше січня 2016 року, близько тисячі присутніх біля Кельнського собору чоловіків, в основному мігрантів з Близького Сходу і з Північної Африки, нападали на місцевих мешканок, грабуючи і гвалтуючи їх.

Поліцію Кельна тоді звинувачували в бездіяльності і в спробах приховати подію, а тодішній канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ці напади жахливими.