Діти тримали намальовані власноруч плакати "Нет войне".

У Москві затримали дітей (віком від 7 до 11 років) за протест проти війни в Україні. На поширених у мережі фото троє діток та двоє мам у відділку.

Відомо, що дітей затримали 1 березня під українським посольством. У руках малеча тримала намальовані власноруч плакати з написом "Нет войне".

Їх затримала поліція та відправила до автозаку. Наразі діти з їхніми батьками перебувають в поліції, їх залишають на ніч.

"У батьків відібрали телефони, зв'язку більше немає, на батьків кричать, погрожують позбавити батьківських прав", – розповідають очевидці.

Як повідомлялося, станом на день 1 березня орієнтовні втрати озброєння і військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., вертольотів – 29 од., танків – 198 од., ББМ – 846 од., арт. систем-77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

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