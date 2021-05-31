Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про рішення обмежити доступ для представників Білорусі до штаб-квартири Альянсу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції з нагоди проведення зустрічей міністрів закордонних справ і оборони країн-членів Альянсу 1 червня у Брюсселі.
"Стосовно білоруських чиновників, ми постійно в НАТО оцінюємо заходи у галузі безпеки, і ми вирішили обмежити доступ для білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО, відштовхуючись від нашої оцінки заходів безпеки у штаб-квартирі", - сказав генсек.
Нагадаэмо, у НАТО закликають владу Білорусі негайно і безумовно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича. Північноатлантична рада Альянсу просить Білорусь поважати фундаментальні права людини і свободи.
Читайте такожWP: Критика і санкції проти Лукашенка - це не стратегія щодо Білорусі
Затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги
23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.
Влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.
Разом з Протасевичем в аеропорту Мінська затримали росіянку Софію Сапегу. Її заарештували на два місяці в СІЗО КДБ.
У Білорусі підозрюють, що вона може бути причетна до протестів у серпні 2020 року. Пізніше силовики опублікували відео допиту Сапеги.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram