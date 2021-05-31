Рішення ухвалене на основі оцінювання заходів безпеки у штаб-квартирі НАТО.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про рішення обмежити доступ для представників Білорусі до штаб-квартири Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив на прес-конференції з нагоди проведення зустрічей міністрів закордонних справ і оборони країн-членів Альянсу 1 червня у Брюсселі.

"Стосовно білоруських чиновників, ми постійно в НАТО оцінюємо заходи у галузі безпеки, і ми вирішили обмежити доступ для білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО, відштовхуючись від нашої оцінки заходів безпеки у штаб-квартирі", - сказав генсек.

Нагадаэмо, у НАТО закликають владу Білорусі негайно і безумовно звільнити білоруського журналіста Романа Протасевича. Північноатлантична рада Альянсу просить Білорусь поважати фундаментальні права людини і свободи.

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Затримання Романа Протасевича та Софії Сапеги

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Разом з Протасевичем в аеропорту Мінська затримали росіянку Софію Сапегу. Її заарештували на два місяці в СІЗО КДБ.

У Білорусі підозрюють, що вона може бути причетна до протестів у серпні 2020 року. Пізніше силовики опублікували відео допиту Сапеги.

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Автор: Віталій Саєнко