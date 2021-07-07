Відомого нідерландського журналіста-розслідувача Пітера Р. де Вріса поранили під час стрілянини в Амстердамі.
Про це повідомляє Reuters.
Напад стався відразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама. Нападники вистрілили п'ять разів, одна куля влучила йому в голову.
"Він був важко поранений і бореться за своє життя. Він наш національний герой. Рідкісний, мужній журналіст, який постійно боровся за справедливість", - заявила мер Амстердама Фемке Халсема.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад шокуючим.
"Це напад на відважного журналіста і на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив", - зазначив він.
Поліція вже затримала трьох підозрюваних, в тому числі і ймовірного стрілка.
Пітер р. де Вріс: чим відомий
Журналіст займається розслідуваннями в області злочинного світу.
Він є володарем премії "Еммі" в категорії "Поточні події" у 2008 році за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі у 2005 році.
Також він виступає як експерт з джерелами як серед правоохоронців, так і серед представників кримінального світу.
Раніше на його адресу вже надходили погрози.
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