Напад стався відразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама.

Відомого нідерландського журналіста-розслідувача Пітера Р. де Вріса поранили під час стрілянини в Амстердамі.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався відразу після того, як журналіст вийшов зі студії телеканалу в центрі Амстердама. Нападники вистрілили п'ять разів, одна куля влучила йому в голову.

"Він був важко поранений і бореться за своє життя. Він наш національний герой. Рідкісний, мужній журналіст, який постійно боровся за справедливість", - заявила мер Амстердама Фемке Халсема.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав напад шокуючим.

"Це напад на відважного журналіста і на вільну пресу, яка так важлива для нашої демократії. Ми молимося, щоб він вижив", - зазначив він.

Поліція вже затримала трьох підозрюваних, в тому числі і ймовірного стрілка.

Пітер р. де Вріс: чим відомий

Журналіст займається розслідуваннями в області злочинного світу.

Він є володарем премії "Еммі" в категорії "Поточні події" у 2008 році за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі у 2005 році.

Також він виступає як експерт з джерелами як серед правоохоронців, так і серед представників кримінального світу.

Раніше на його адресу вже надходили погрози.

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Автор: Денис Прядко