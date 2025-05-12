Очільник Офісу президента наголосив, що поведінка російського диктатора була прогнозованою.

Російський диктатор Володимир Путін де-факто відмовився піти на перемир'я з 12 травня. Втім, для України це не стало несподіванкою. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Думаю, для українців це не новина. Ми роками вели переговори з агресором і знаємо, як вони вміють тягнути час. Україна понад усе прагне справедливого і міцного миру. І ми прямо говоримо про це на всіх рівнях. Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - сказав Єрмак.

Він наголосив, якщо Росія справді готова до переговорів, необхідно прийняти пропозиції США та європейських партнерів про всеосяжне 30-денне припинення вогню.

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"Цю позицію чітко позначено, і ми неодноразово озвучували її в спілкуванні з партнерами. Думаю, ви вже бачили твіт президента. Так чинять тільки сильні лідери. Сьогодні м'яч на боці Москви. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі – він знає, що потрібно робити. Україна – за мир, але не за його імітацію", - додав Єрмак.

Переговори про припинення вогню

Як писав УНІАН, 10 травня Володимир Зеленський спільно з лідерами Європи озвучив Путіну ультиматум: або Росія погоджується на всеосяжне безумовне припинення вогню з понеділка, або на неї чекає новий пакет санкцій від Європи та Америки.

після цього російський диктатор зробив заяву, в якій ухилився від прямої відповіді на те, чи згодна Росія на перемир'я, але запропонував почати прямі переговори про мир з Україною в Туреччині. Дональд Трамп відреагував на це в соцмережах, заявивши, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський у відповідь повідомив, що він прибуде до Туреччини в четвер, і сподівається, що Путін теж приїде на переговори.

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