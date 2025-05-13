Джерела видання не вважають, що він діяв так через змову з Москвою.

Публічна заява президента США Дональда Трампа із вимогою до України негайно розпочати переговори з Росією суттєво ускладнила, а можливо й поставила під загрозу європейські зусилля щодо запровадження нових санкцій проти Кремля.

Про це пише The Guardian, посилаючись на дипломатів Європейського Союзу. Вони кажуть, що президент України Володимир Зеленський був змушений погодитися на переговори у Стамбулі, щоб не образити лідера Сполучених Штатів Америки:

"Путін зробив цю пропозицію, щоб не відштовхнути президента США і уникнути зростаючого європейського тиску на Трампа з метою запровадження більш жорстких санкцій. Західні дипломати кажуть, що не мають підстав вважати, що Трамп діяв у змові з російським лідером".

За даними видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до України, щоб натиснути на Трампа й змусити його визнати, що Росія лише тягне час, тому єдиним виходом є запровадження економічних санкцій. Цей крок символізував би визнання Білим домом, що Путін чинить опір припиненю війни.

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Очільники європейських міністерств закордонних справ під час зустрічі у Лондоні намагалися публічно применшити значення втручання Трампа, заявивши, що без повного припинення вогню мирні переговори не можуть початися.

Перемир'я та переговори у Стамбулі

Нагадаємо, у відповідь на загострення бойових дій та відсутність прогресу в мирному врегулюванні, лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі прибули до України з координованою ініціативою: 30-денне припинення вогню з 12 травня.

Вони заявили, що у випадку відмови з боку Росії, буде запущено новий раунд європейських санкцій проти Москви. Подібні погрози лунали і з боку команди Дональда Трампа.

Росія офіційно відмовилася від перемир'я, назвавши такі вимоги неприйнятними. Натомість Путін запропонував провести прямі переговори між російською та українською сторонами у Стамбулі.

У відповідь Трамп заявив, що Україна повинна "негайно погодитися" на ці переговори, навіть без дотримання режиму тиші.

Президент України Володимир Зеленський погодився приїхати до Стамбула, але наголосив: він чекатиме на Путіна особисто.

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