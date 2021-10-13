У норвезькому місті Конгсберзі чоловік почав стріляти з лука по перехожих - є вбиті і поранені.
Підозрюваний в атаці був затриманий, повідомляє Reuters.
За попередніми даними, лучник встиг застрелити як мінімум трьох людей.
Представник правоохоронних органів пояснив, що нападник стріляв у людей з лука і він діяв самотужки.
При цьому поліція не виключає версію теракту, але поки не виключає і інші мотиви нападника.
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Зловмисник відкрив вогонь з супермаркету Coop Extra на західній стороні Конгсберга, пише CNN.
Постраждалі в ході інциденту були доставлені на лікування в довколишні лікарні.
На місці події знаходяться десятки автомобілів швидкої допомоги, в тому числі машини швидкої допомоги, поліцейські машини і вертольоти.
Як повідомляв УНІАН, у Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів. В однієї з вчительок травмована рука, в іншої – тулуб.
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