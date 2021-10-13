Поліція не виключає версію теракту.

У норвезькому місті Конгсберзі чоловік почав стріляти з лука по перехожих - є вбиті і поранені.

Підозрюваний в атаці був затриманий, повідомляє Reuters.

За попередніми даними, лучник встиг застрелити як мінімум трьох людей.

Представник правоохоронних органів пояснив, що нападник стріляв у людей з лука і він діяв самотужки.

При цьому поліція не виключає версію теракту, але поки не виключає і інші мотиви нападника.

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Зловмисник відкрив вогонь з супермаркету Coop Extra на західній стороні Конгсберга, пише CNN.

Постраждалі в ході інциденту були доставлені на лікування в довколишні лікарні.

На місці події знаходяться десятки автомобілів швидкої допомоги, в тому числі машини швидкої допомоги, поліцейські машини і вертольоти.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві вранці 6 вересня на території школи №11 19-річна дівчина поранила з арбалета двох педагогів. В однієї з вчительок травмована рука, в іншої – тулуб.

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Автор: Олег Давигора