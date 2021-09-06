У однієї вчительки травмовано руку, у іншої – тулуб. Їм надана медична допомога.

На території однієї із шкіл Полтави дівчина поранила з арбалета двох вчителів.

Як повідомив УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв, подія сталася сьогодні о 10:00 на території школи №11.

За його інформацією, до навчального закладу зайшла невідома дівчина, яка з арбалета поранила двох вчителів.

Читайте такожУ київській школі розпилили їдку речовину: дітей евакуювали

"Вчителі отримали травми різного ступеня, але загрози їхньому життю немає. В однієї жінки травмовано руку, у іншої – тулуб. Їм надана медична допомога", - розповів Сулаєв.

Поліцейські встановили особу правопорушниці. Нею виявилася місцева жителька, 2002 року народження. Наразі перевіряється інформація про те, що дівчина раніше навчалася в цій школі і має образу на вчителів.

Дівчина надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олег Булашев