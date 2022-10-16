Норвезька поліція заарештувала росіянина, який запустив безпілотник над аеропортом Тромсе на півночі Норвегії.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Норвегії заарештували громадянина Росії за керування безпілотником.

Про це повідомляє Washington Post.

Як повідомляє видання, норвезька поліція заарештувала росіянина, який запустив безпілотник над аеропортом Тромсе на півночі Норвегії.

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При арешті у росіянина були вилучені фототехніка, дрон та карти пам'яті. При огляді обладнання у нього виявили фотографії аеропорту Кіркенес (місто недалеко від кордону з Росією) і норвезького військового вертольота.

Заборона на використання дронів росіянами:

У лютому 2022 року Управління цивільної авіації Норвегії заборонило громадянам Росії пілотувати в Норвегії літаки та безпілотні пристрої.

Також закон забороняє зареєстрованим і експлуатованим в Росії літакам приземлятися, злітати або пролітати над Норвегією.

14 жовтня 2022 року в Норвегії затримали росіянина, який запускав безпілотні літальні апарати. За даними норвезьких ЗМІ, у нього виявили два дрони та кілька електронних пристроїв зберігання даних.

Наприкінці вересня-початку жовтня 2022 року повідомлялося про численні спостереження безпілотників біля Норвезьких морських нафтогазових платформ.

Безпеку ключової енергетичної інфраструктури посилили після вибухів на російських газопроводах.

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