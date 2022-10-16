На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Норвегії заарештували громадянина Росії за керування безпілотником.
Про це повідомляє Washington Post.
Як повідомляє видання, норвезька поліція заарештувала росіянина, який запустив безпілотник над аеропортом Тромсе на півночі Норвегії.
При арешті у росіянина були вилучені фототехніка, дрон та карти пам'яті. При огляді обладнання у нього виявили фотографії аеропорту Кіркенес (місто недалеко від кордону з Росією) і норвезького військового вертольота.
Заборона на використання дронів росіянами:
У лютому 2022 року Управління цивільної авіації Норвегії заборонило громадянам Росії пілотувати в Норвегії літаки та безпілотні пристрої.
Також закон забороняє зареєстрованим і експлуатованим в Росії літакам приземлятися, злітати або пролітати над Норвегією.
14 жовтня 2022 року в Норвегії затримали росіянина, який запускав безпілотні літальні апарати. За даними норвезьких ЗМІ, у нього виявили два дрони та кілька електронних пристроїв зберігання даних.
Наприкінці вересня-початку жовтня 2022 року повідомлялося про численні спостереження безпілотників біля Норвезьких морських нафтогазових платформ.
Безпеку ключової енергетичної інфраструктури посилили після вибухів на російських газопроводах.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Масований удар по Україні: російський соціолог пояснив, що показала кривава афера РФ (відео)
- Навіть 100 тисяч загиблих на війні росіян не спонукатимуть Кремль про щось задуматись – Зеленський
- Арестович пояснив, як відсутність переговорів між Україною та РФ сприяє поваленню Путіна (відео)