Він відмовився повідомити, що робив у країні.

У Норвегії затримали росіянина, який запускав безпілотні літальні апарати.

Про це пише The Washington Post.

За даними норвезьких ЗМІ, співробітники митниці виявили у нього в багажі два дрони і кілька електронних пристроїв зберігання даних під час планової перевірки на прикордонному переході Стурскуг, єдиному пункті перетину кордону між Норвегією і Росією.

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Прокурор Аня Міккельсен Індб'єр повідомила, що 50-річного чоловіка підозрюють у порушенні санкцій, які набули чинності після нападу Росії на Україну.

Згідно з норвезьким законодавством, літакам, що експлуатуються російськими компаніями або громадянами, заборонено "приземлятися, злітати або літати над норвезькою територією".

Адвокат росіянина Йенс Бернхард Херстад повідомив газеті Dagbladet, що його клієнт визнав політ на дронах, але відмовився повідомити, що робив у Норвегії.

Міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що "занадто рано робити висновки".

"Відомо, що у нас є розвідувальна загроза, яка посилилася у зв'язку з тим, що відбувається в Європі", - додала вона.

Видання зазначає, що в останні тижні повідомлялося про численні спостереження безпілотників біля норвезьких морських нафтогазових платформ.

Безпеку ключової енергетичної, інтернет-інфраструктури та енергетичної інфраструктури посилили після вибухів на російських газопроводах.

Що сталося з "Північними потоками"

Як відомо, в кінці вересня оператор Nord Stream повідомив, що в обох нитках газопроводу в Балтійському морі різко знизився тиск. Причиною тоді назвали дірку в трубі.

Російський аналітик Дмитро Донецький заявив, що з труб могло витекти до 500 мільйонів кубометрів технічного газу.

У Кремлі відразу заявили, що не знають причину, але не виключають можливості саботажу.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що це наслідок умисних дій. Також не виключають саботаж лідери західних країн.

Служба державної безпеки Швеції, завершивши попередній огляд пошкоджених ділянок "Північних потоків", підтвердила версію про те, що витік стався в результаті вибухів.

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