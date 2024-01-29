Тетяна Жданок працювала на ФСБ РФ приблизно з 2004 року.

Служба безпеки РФ завербувала євродепутата з Латвії Тетяну Жданок. Вона представляє партію "Російський союз Латвії".

У розслідуванні The Insider йдеться, що політик працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ приблизно з 2004 року і просила гроші на проведення різних заходів. З 2005 року вона листувалася з куратором – співробітником управління ФСБ Санкт-Петербурга Дмитром Гладеєм.

В одному з листів був проект порядку денного конференції в Таллінні і Нарві, яку спонсорували фракція "Зелених" Європейського парламенту і Європейський вільний альянс, а також проект прес-релізу про конференцію.

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Тоді Служба внутрішньої безпеки Естонії заявила, що Європейський Російський альянс, членом якого є Жданок, – прикриття ФСБ.

Крім того, Жданок регулярно зустрічалася з Гладеєм в Європі і в Москві. Також вона організувала громадські слухання в Європарламенті, присвячені відношенню естонської влади до протестів у Таллінні після перенесення пам'ятника радянському солдату.

Крім цього, жінка брала участь у запуску в Латвії радіопередачі під назвою "Година російської школи", в якій говорилося про росіян, що живуть в країні, про "можливі проблеми, пов'язані з відправкою дітей з російських сімей в латиські школи". Вона заявила, що готує виставку в Європарламенті під назвою "Російські Латвії", щоб представити етнічних росіян істинно корінним населенням країни.

9 квітня 2010 року депутат направила куратору проект плану з просування святкування в Латвії "дня Перемоги", для чого потрібно було виділити 6 тисяч доларів на додаток до фінансування, яке Жданок повинна була отримати як організатор і депутат Європарламенту.

На ці гроші повинні були купити "георгіївські стрічки", а також створити документальний фільм про поїздки латвійських ветеранів до Австрії та Бельгії для участі у святкуванні 65-ї річниці визволення Відня від Третього рейху.

Гладей продовжував працювати зі Жданок до 2013 року, після чого передав її Сергію Красіну. Також з нею працювали інші куратори.

У свою чергу Жданок стверджує, що "не співпрацювала і не співпрацює зі спецслужбами". Крім того, вона заявила ЗМІ, що злом особистого листування без санкції правоохоронних органів неприпустимий і є крадіжкою особистих даних.

"Заявляю, що залякати мене не вдасться. Я і мої однодумці будемо продовжувати використовувати трибуну ЄП для боротьби з неофашизмом", – йдеться в заяві депутата.

Російські шпигуни в Європі

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