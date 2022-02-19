Напередодні в "республіці" пройшли військові навчання.

У невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" - території Молдови, яку де-факто контролює Росія, провели бойове злагодження військових у темну пору доби.

Про це повідомляється на сайті так званого "міноборони ПМР".

"На попередніх етапах бойового злагодження взводів у мотострілецьких підрозділах пройшло контрольно-тактичне заняття та бойова стрільба вдень. У темний час доби обмеження видимості мішенного поля ускладнило бойову стрілянину. Стрільба з кулеметів БТР і стрілецької зброї велася трасуючими боєприпасами. На різному видаленні вражалася "бронетехніка" і "група піхоти" умовного противника", - йдеться в повідомленні.

З якою метою проводяться навчання на тлі стягування Росією своїх військ до українського кордону - не повідомляється.

Нагадаємо, за підсумками Придністровського конфлікту 1992 року в так званій "Придністровській Молдавській республіці" і сьогодні присутні російські війська.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови та Придністров'я.

На території Придністровського регіону розквартировано понад 1,5 тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів і авіабомб.

Кілька років тому звана "Придністровська Молдавська Республіка" відмовилася від виведення військового контингенту Росії, до якого закликали в резолюції Генасамблеї ООН про повне і беззастережне виведення іноземних збройних сил з території Республіки Молдова.