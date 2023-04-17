Стан чоловіка був критичним із самого початку. Лікарі не змогли йому допомогти.

63-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля консульства України в польському Кракові, помер у лікарні.

Як пише RMF FM, про смерть українця повідомила прес-секретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська.

"Попри зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", – заявила вона.

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Вона також додала, що стан чоловіка був критичним від самого початку.

Самопідпал у Кракові

13 квітня у Кракові 63-річний українець підпалив себе на знак протесту. Перед цим він закликав своїх співгромадян призовного віку повернутися на батьківщину і захищати країну від росіян.

Тоді українця доставили в лікарню. Його стан оцінювали як важкий. Про подію вже повідомили прокуратуру.

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