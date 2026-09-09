Путін повторює помилку нацистської Німеччини при бомбардуванні Києва, - Сікорський

Водночас, щоденні вбивства цивільного населення в Києві не впливає на здатність Збройних сил України обороняти Донеччину.

Ініціатор війни і російський диктатор Володимир Путін робить помилку у розрахунках щодо імовірних наслідків його постійних бомбардувань Києва. Схожої помилки припустили німецьки нацист під час постійних нападів на Лондон у період Другої світової війни. Про це віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Радослав Сікорський сказав у програмі "Gość Wydarzeń".

"Вважаю, що Путін припускається тієї самої помилки, що й нацистська Німеччина, бомбардуючи Лондон", - переконаний Сікорський.

Глава МЗС Польщі вважає, що Путін війну усе-одно програв.

Відео дня

"На мою думку, помилка полягає в тому, що, по-перше, коли завдаєш ударів по місту й убиваєш 2–12 людей щодня, це жодним чином не впливає на здатність української армії обороняти Донбас. Натомість росіяни можуть думати, що це залякає населення і вплине на населення у його ставленні до політичної влади", - зауважив Сікорський.

Утім, він підкреслює, що коли люди зазнають нападів - вони гуртуються навколо влади. І за такої ситуації українці, своєю чергою, атакують російські нафтопереробні заводи.

На думку Сікорського, у цьому зв’язку постає принципове питання.

"Питання в тому, у кого які карти на руках. Якщо українцям вдасться знищити понад половину російських нафтопереробних потужностей, то Путін матиме фізичну проблему з веденням цієї війни", - заявив Сікорський.

Атаки на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з кінця серпня російські загарбники практично безперервно постійними хвилями реактивних дронів завдають ударів по Києву. Внаслідок цих атак гине цивільне населення та зазнають руйнувань і пошкоджень цивільні об’єкти у столиці, як багатоквартирні будинки, так і складські приміщення господарської діяльності та запасів продовольства.

Як зазначає директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, основна мета російської армії під час атак, зокрема по Києву, - перевантажити українську протиповітряну оборону. Силам оборони потрібне збільшення засобів радіолокації та здешевлення засобів перехоплення.

Вас також можуть зацікавити новини: