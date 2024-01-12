Хлопець пішов в школу, але опинився під кордоном з Україною.

Польська прикордонна поліція затримала 15-річного школяра з Острави (Чехія). Він прямував воювати в Україну проти російських окупантів.

Як повідомляє Seznam Zprávy, підлітка затримали у четвер, 11 січня. Днем раніше хлопець пішов з дому, але до школи так і не прийшов. Батьки повідомили про зникнення сина. Орієнтування на дитину чеські поліцейські передали своїм польським колегам. Хлопця знайшла польська поліція у місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

"Виявилося, що школяр узяв паспорт вдома, щоб поїхати в Україну воювати проти агресорів з Росії. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але "завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі", - повідомили у прикордонній охороні польської частини Сілезії.

Чехія підтримує Україну

Як писав УНІАН, уряд Чехії намагається працевлаштувати українських біженців в секторі охорони здоров'я та соціальних послуг – двох секторах, які стикаються з давньою проблемою нестачі робочої сили.

Загалом чеська влада переконана, що їй вдалося значно краще впоратися із інтеграцією українських біженців, ніж решті країн ЄС. Так, із близько 373 000 українських біженців (включно із дітьми і пенсіонерами), які перебувають в Чехії, роботу знайшли 123 000 осіб.

Крім того, країна допомагає Україні зброєю. Нещодавно повідомлялося, що Україна та Чехія організували "стрілецький проект" зброї. Зараз бізнеси країн перебувають у тісному контакті та шукають можливості для модернізації техніки.

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