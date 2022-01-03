​​​​​​​За словами прем’єра Польщі, президент РФ Володимир Путін вдається до силових методів у різних площинах, а тому числі в економіці.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко може просунутись проти Європи.

На його думку, дуже важливо зберігати єдність і солідарність, написав Моравецький на своїй сторінці у Facebook.

"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав він.

Читайте такожВторгнення РФ в Україну тільки посилить НАТО - розвідка СШАЗа словами Моравецького, президент РФ Володимир Путін вдається до силових методів у різних площинах, а тому числі в економіці.

"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок" - зазначив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, раніше Секретар РНБО назвав головну мету Путіна щодо України.

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