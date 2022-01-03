Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що своїми нинішніми діями Росія перевіряє, як далеко може просунутись проти Європи.
На його думку, дуже важливо зберігати єдність і солідарність, написав Моравецький на своїй сторінці у Facebook.
"Росія перевіряє, як далеко вона може зайти. Саме тому ми повинні залишатися солідарними та єдиними!" - написав він.
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"Він знає, що його влада залежить від цін газу. І він робить все, щоб тримати Європу залежною від своїх поставок" - зазначив прем’єр Польщі.
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