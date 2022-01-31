За словами Оксани Маркарової, Путін нападає на Україну, тому що "ми вибрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські устремління".

За словами посла України в США Оксани Маркарової, в разі вторгнення Російська Федерація "не зупиниться на Україні".

Про це посол сказала в інтерв'ю програмі Face the Nation на CBS.

"Якщо Росія продовжить наступ на Україну, то, звісно, на Україні вона не зупиниться... Ось чому в інтересах Європи і всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права досі працює", - зазначила Маркарова.

Вона також озвучила свою версію причини російської агресії.

"Причина, з якої Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, з якої він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські устремління. Тому це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу. Ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні й ми боремося за свою незалежність", - сказала посол.

Читайте такожПосол розповіла, як Україна працює для розширення санкцій США проти "Північного потоку-2"Як повідомляв УНІАН, раніше Оксана Маркарова розповідала, що Україна і США працюють над "планом Б" для стримування Росії на випадок, якщо дипломатичний шлях не спрацює.

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