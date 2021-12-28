Акцент роблять на дипломатичному стримуванні російської агресії.

Україна та США працюють над "планом Б" для стримування Росії на випадок, якщо дипломатичний шлях не спрацює.

Про це посол України у США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю виданню LB.ua.

Читайте такожБайден анонсував "комплексні ініціативи" з захисту України від РосіїВідповідаючи на запитання про те, чи дійсно американська адміністрація очікує на початок повномасштабної війни, Маркарова зазначила:

"Ніхто насправді не знає, чого точно очікувати від агресора, тому що на це питання знає відповідь лише одна людина – Володимир Путін".

Посол переконує, що Україна та США "точно знають", що потрібно для демотивації та стримування Росії.

Першою чергою йдеться про політичні сигнали РФ, другою - про заходи економічного характеру, про які президента США Джо Байден раніше попередив Росію.

"Третій важливий елемент – розбудова оборонних та економічних спроможностей України, надання їй дієвої допомоги, летальної зброї – щоб ми могли себе захистити", - наголосила посол.

Маркарова запевнила, що план дій на випадок, якщо дипломатичним шляхом стримати російську агресію не вийде, також активно розробляється.

"Зараз ми всі: Україна, США, Захід – працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанта "Б", до якого також усі активно готуються", - сказала вона.

Нагадаємо, чергові переговори між США та Росією мають відбутися 10 січня. Зокрема вони будуть присвячені питанню щодо ситуації навколо України та контролю над озброєннями.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія зіткнеться із величезними наслідками, якщо вирішить проявити нову агресію проти України. Відповідаючи на запитання про вимоги Росії щодо безпеки у Європі, Ентоні Блінкен заявив, що у США та Європи також є свої принципи. Він наголосив, що Сполучені Штати та Росія готові до діалогу через різні канали. При цьому додавши, що наразі не планується нової особистої зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна.

17 грудня МЗС Росії опублікувало "проект угод" з НАТО і США про взаємні "гарантії безпеки". Від Альянсу вимагають гарантій подальшого нерозширення на схід і неприйняття в члени України та Грузії.

26 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що відповідь Москви в разі відмови США і НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути "найрізноманітнішою".

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