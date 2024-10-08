У РФ 'полюють' за дітьми-квадроберами: психолог пояснив, чи адекватна заборона

Діти, які імітують тварин, у Росії самі стають жертвами булінгу.

У РФ піддаються гонінням діти, які захоплюються квадробінгом (імітацією поведінки тварин), Держдума готує законопроєкт про заборону руху, але психологи вважають, що державі краще не втручатися.

Як повідомляє "Можем объяснить", рух "Ветераны России" звернувся до генерального прокурора РФ Ігоря Краснова з проханням присікти поширення серед дітей і підлітків явища квадробінгу. Заявники стверджують, що це "потенційно небезпечна течія", яка калічить неповнолітніх. Зокрема, сприяє виникненню "девіантної поведінки", а також спотворює сприйняття реальності. У Держдумі РФ навіть готують заборонний законопроєкт, який передбачає покарання за прогулянки з нашийниками та повідцями, приймання їжі з мисок, посиденьки в клітках тощо.

За даними журналістів, хвилю засудження квадроберів запустила Z-співачка Мія Бойка. В автономному окрузі ЯНАО, де проходив її концерт, організатори вивели на сцену 8-річну дівчинку, яка загубилася. Бойка прилюдно відчитала дитину, яка була в масці кішки. На захист дівчинки виступили кілька медійних осіб, а проти квардроберів - представник РПЦ. У соціальних мережах почали поширювати відео про те, як квардробери нападають на людей, а самі "діти-кішки" зазнали нападів однолітків.

Відео дня

На думку дитячого психолога проєкту Without Prejudice, квадробінг - захоплення для дітей молодшого підліткового віку.

"Воно пов'язане з віковими особливостями дітей, коли є потреба чимось виділитися і водночас прибитися до якоїсь "зграї", належати до субкультури. Це нормальний процес дорослішання. З одного боку, у квардробіку немає нічого страшного, це навіть можна розглядати як хорошу зарядку. Але, коли діти заграються, у них може порушуватися комунікація. Я б задалася питанням, чому дитина не може вибудувати стосунки з однолітками по-іншому", - вважає фахівець.

Вона зазначає, що трапляються не зовсім нешкідливі інциденти. Наприклад, замість нормальної людської мови неповнолітні надають перевагу імітації звіриного "голосу". Буває, діти відмовляються їсти з тарілок - натомість "лакають" їжу як тварини. Це, за словами психолога, свідчить про те, що дитина "не бачить кордонів".

"Понятійні межі мають розставляти батьки, школа. Підтримувати те, що корисно, і не підтримувати те, що може порушити комунікацію. Державі з цим узагалі нічого не треба робити. Нехай не лізе. Публічні обговорення можуть спровокувати булінг і зробити дитину зручною мішенню", - акцентує психолог.

У РФ забороняють квадробінг

Як повідомляв УНІАН, квадробіка - рух, учасники якого (переважно діти, підлітки) імітують поведінку тварин. Зокрема, переміщаються навкарачки, використовують маски, спеціальні костюми, накладні хвости.

Раніше повідомлялося, що влада РФ хоче заборонити квадроберів. На думку депутатів Держдуми, діти, захоплені цією субкультурою, нібито стають жертвами якоїсь пропаганди. Російські депутати хочуть ввести відповідальність для батьків дітей-квадроберів, аж до кримінальної відповідальності та позбавлення батьківських прав.

Вас також можуть зацікавити новини: