Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов в істериці вибухнув новим неблагополучним прогнозом для росіян і пригрозив походом окупаційної армії в Європу.
У черговому відео він заявив, що російські війська вторгнуться в Гаагу, Париж і Берлін, нібито для того, щоб про Росію "думали з повагою".
Водночас, пропагандист попередив росіян, що їх очікують атаки по містах і нові санкції.
"Чи буде нам важко? Дуже. Чи будуть атаки на наші міста? Так. Чи дадуть все, що можуть дати? Звичайно. Чи будуть вводити проти нас додаткові санкції? Так", - поділився він прогнозом для Росії та її громадян.
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Хоча пропагандисти продовжують малювати для росіян переможну картину, на фронті РФ втратила вже понад 100 тисяч особового складу, 3 тисячі танків і близько 6 тисяч інших бронемашин.
Експерти ISW розповіли, чи зуміє Росія значно збільшити чисельність своєї армії. Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів про наміри збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона чоловік.