Пропагандист відзначився черговою істерикою через візит Зеленського у США.

У російської пропаганди триває безперервна пожежа через візит президента Володимира Зеленського у США. Топ-пропагандист Володимир Соловйов традиційно відреагував істерикою і "натяками", які бачив скрізь, навіть у краватці американського президента Джо Байдена.

Під час свого пропагандистського стріму Соловйов заявив, що на зустрічі Зеленського та Байдена скрізь були "таємні натяки". Зокрема, він звернув увагу на кросівки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Для зустрічі глава МЗС обрав кросівки бренду New Balance з емблемою N. Втім, Соловйов побачив там рашистську "Z". Ба більше, у краватці Байдена рупор Кремля побачив ще один "натяк", переконувавши, що це георгіївська стрічка.

Водночас непідробна істерика у Соловйова розпочалася, коли він коментував прес-конференцію лідерів. Він заявив, що Зеленського треба "просто знищити" після його заяв про розгром окупантів на полі бою.

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"Ми, виявляється, битву за Київ програли. Угу... Це, коли в Стамбулі жест доброї волі, і ми відвели свої війська від Києва та Чернігова. Це, виявляється була битва, яку ми програли. З Херсона ми пішли. Щоправда, цікава битва, у якій ми нічого не втратили. З людей нікого не втратили. Харків - так, неприємно. Щоправда, Харків... на жаль... Ну, це окрема тема. Жаль, що я так і не бачу покараних: ні розстріляних, ні засуджених", - заявив оскаженілий пропагандист.

Крім того, його обурило те, що Зеленський заявив про провал усіх цілей РФ в Україні. Звісно, Соловйов пам'ятає, хто йому платить, тому поспішив переконати глядачів, що це неправда. Втім, вийшло не надто переконливо.

Соловйов нагадав, що Байден пообіцяв "підтримувати Україну, доки Україна є". Пропагандист відповів у припадку: "Отже, України не буде. Отже, її не буде".

Візит Зеленського у США - що відомо

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і вирушив у Вашингтон. Там він провів низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

США оголосили сьогодні про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів США, що включатиме вперше і комплекси Patriot.

За підсумками візиту Володимир Зеленський заявив, що повертається в Україну з добрими новинами, зокрема щодо посилення обороноздатності країни.

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