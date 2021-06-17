У Росії у Нижегородській області розшукують американську студентку Кетрін Сіроу, яка 15 червня повідомила матері, що її кудись везе невідомий, попросила про допомогу та перестала виходити на зв'язок.
Про це пише Telegram-канал Lifeshot.
Попередньо, дівчина зловила попутку.
Про зникнення Кейт в поліцію повідомив співробітник університету Лобачевського, де вона навчається з 2019 року. Поліцейські намагаються відстежити маршрут американки по камерах.
Читайте такожПодружжя з Китаю знайшло викраденого сіна через 26 років (відео)Повідомляється, що кілька тижнів тому американка збільшила груди, щоб подобатися чоловікам. Вона була на медикаментах після операції.
Відомо, що в США дівчина чотири роки служила морпіхом.
Крім того, наголошується, що пропадає Кетрін вже не вперше. Минулого літа вона поїхала в Пітер та не виходила на зв'язок близько п'яти діб.
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