П'яна компанія розбила вікно і через нього разом з дітьми спішно покинула транспортний засіб до приїзду поліції.

У Сормовському районі Нижнього Новгорода п'яні пасажири автобуса влаштували розбірки з водієм і кондуктором, а потім розбили вікно і "вийшли" через нього.

У прес-службі ГУ МВС в регіоні розповіли, що люди у стані алкогольного сп'яніння ображали водія і кондуктора, а коли ті викликали поліцію і запропонували її дочекатися, порушники вирішили не чекати, пише РБК.

"Пасажири не проявили терпіння, вибили вікно і дружно вийшли всією сім'єю через вікно", - зазначили правоохоронці.

Ni Mash опублікував відео події. За даними Telegram-каналу, екстремальна поїздка трапилася на маршруті № 90. На одній із зупинок у салон зайшли нетверезі люди з дитиною, а потім водій відмовився їхати далі, поки вони не вийдуть.

Читайте такожПетербуржець перерізав горло дружині заради "зйомок фільму"Повідомлялося також, що перед тим як вийти один із буйних пасажирів розпилив перцевий балончик і розбив вікно. Однак згодом перевізник розповів, що перцівки не було - зате були нецензурні образи на адресу кондуктора. У поліції також підтвердили, що перцевий балончик ніхто не застосовував.

Судячи з відео через вікно "вийшли" щонайменше семеро людей, серед яких маленька дитина і дівчинка-підліток. Одна із жінок, намагаючись вилізти, впала на асфальт - їй допоміг піднятися чоловік з її компанії.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

Зараз правоохоронці проводять перевірку, встановлюють обставини інциденту та особи учасників.

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Автор: Катерина Комолова