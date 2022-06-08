Депутат від "Єдиної Росії" вже вніс до Держдуми РФ відповідний законопроект.

У Російській Федерації хочуть скасувати постанову Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Цей документ, на думку одного з депутатів РФ, був прийнятий незаконно.

Як повідомляють російські ЗМІ, до Держдуми вже внесли відповідний законопроект. Його ініціатором став депутат від партії "Єдина Росія" Євген Федоров. У пояснювальній записці чиновник пише, що нібито "після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території".

Далі депутат написав про референдум в Радянському Союзі, який провели в березні 1991 року. За його підсумками населення висловилося за збереження СРСР, як єдиної держави. А у вересні цього ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під головуванням президента СРСР Михайла Горбачова прийняли постанову Державної Ради СРСР № ГС-1 "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

За словами Федорова, документ не можна назвати законним, оскільки він суперечить результатам референдуму. На момент написання новини влада Литви ніяк не прокоментувала російський законопроект.

Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Литовська Республіка всіляко підтримувала нашу країну. В кінці травня вона відмовилася від закупівель енергетичної продукції з Росії. Паралельно держава відправила Україні партію БТРів і військових вантажівок. А нещодавно в Литві зібрали 5 мільйонів євро на Bayraktar для ЗСУ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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