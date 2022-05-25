Вартість новопідготовленого вантажу в Україну становить близько 15,5 млн євро.

Литва ухвалила рішення надати Україні БТР М113, військові вантажівки і позашляховики.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви.

"Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт з розмінування) скоро будуть доставлені в Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив міністр оборони Арвідас Анушаускас, скоординована підтримка з боку Литви та союзників є вирішальним фактором перемоги України, а після перемоги – у захисті її суверенітету.

"Першу підтримку в озброєнні Литва передала Україні ще до початку війни, а зараз ми думаємо про додаткову ефективну підтримку, яка є критично важливою для українців", - прокоментував Анушаускас.

За словами міністра, вартість новопідготовленого вантажу в Україну становить близько 15,5 млн євро.

В литовському міністерстві зазначили, що країна докладає всіх зусиль для підтримки державності та незалежності України, підтримувала і підтримуватиме Україну всіма можливими засобами, включаючи військову, фінансову, гуманітарну та іншу необхідну допомогу.

У Міноборони нагадали, що литовська військова підтримка Україні наразі включає системи протиповітряної оборони Stinger, протитанкову зброю, бронежилети та шоломи, 120-мм міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, дрони, антидрони, радари спостереження. Загалом військова допомога Литви Україні наразі становить близько 100 млн євро.

Литва також почала вчити українських військових коритуватися західною зброєю. Наприкінці квітня в Литві завершилися перші тренування для 20 інструкторів протитанкових систем.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Литва передала Україні важкі міномети. Їхня кількість не уточнюється, але залишкова вартість переданої Вільнюсом військової підтримки становить десятки мільйонів євро.

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