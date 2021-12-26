Зоозахисники кажуть, що тварина загинула на морозі. Однак в єпархії стверджують, що вона померла від старості, а труп просто залишили біля дороги.

У Росії служителі православного монастиря викинули віслюка на прізвисько Мойсей на вулицю у 25-градусний мороз. Тварину знайшли замерзлою.

Про цю історію повідомили зоозахисники на своїх сторінках у соціальних мережах. За попередньою інформацією, на лежачого в заметі віслюка натрапили автолюбителі.

"Видовище для місцевості дивовижне. Поки шукали, як йому допомогти, хтось привіз сіна, з яким у роті віслючок замерз на смерть", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що тварину звали Мойсеєм. За словами зоозахисників, усе своє життя він прожив на території Спасо-Преображенського монастиря, а нещодавно захворів.

"Користувачі соцмереж знайшли гроші і зробили йому операцію. Але, мабуть, болі не припинилися. Начальство православного храму просто викинуло тварину на 25-градусний мороз, заявивши, що віслючок старий і на все воля Божа. Воля-то Божа, але і Бог все бачить", - пишуть зоозахисники.

При цьому глава прес-служби Муромської єпархії Артемій Чернов у коментарі виданню "Підйом" заявив, що Мойсей "помер від старості", його везли утилізувати, але "стався форс-мажор".

"Краще б люди у храм йшли, а то виходить, що про померлих тварин переживають більше, ніж про те, що піст йде Різдвяний. Віслюк був у монастирі років 3-4. Його віддали господарі, після яких його й лікували. Помер він від старості в монастирі. У людини, якій було доручено його утилізувати, дорогою трапився форс-мажор з автомобілем, він був змушений залишити труп біля дороги, після чого наступна машина його відвезла для утилізації. Близько години-двох цей осел лежав біля дороги. Все як завжди: хтось помітив і сфотографував", - стверджує Чернов.

Раніше УНІАН писав, як росіянка придушила і винесла на мороз власних дітей. 8-річний хлопчик помер від переохолодження, а його 5-річна сестра була у критичному стані, за її життя боролися лікарі.

Вас також можуть зацікавити новини: