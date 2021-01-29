У Білому домі підкреслили, що у Джо Байдена були чіткі цілі, і він реалізував їх під час цієї розмови з Володимиром Путіним.

Президент Джо Байден "не приховував стурбованості" під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулася цього тижня.

Про це в четвер заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Голос Америки.

За її словами, під час розмови з президентом Росії Байден торкнувся теми того, як Москва обійшлася з російським опозиціонером Олексієм Навальним, що перебуває в ув'язненні.

"Він не стримався, висловивши стурбованість з приводу поводження з Олексієм Навальним і поводження (силовиків) із протестувальниками", - заявила Псакі.

Вона зазначила, що у президента Байдена були чіткі цілі, і він реалізував їх під час цієї розмови, передає ТСН.

"Він ніколи не стримувався в емоціях з приводу питань, що стосуються президента Путіна, і (не приховував) своєї заклопотаності у зв'язку з діями російського уряду, і він ясно і однозначно сказав про це під час телефонної розмови", - додала Псакі.

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Псакі підкреслила, що Вашингтон буде настільки ж відвертим із Росією з проблемних питань і при контактах на інших рівнях.

Перші контакти Джо Байдена на посту президента США

Джо Байден в перші дні свого президенства крім кадрових питань в США, ще й "знайомиться" з лідерами інших країн і організацій.

Так, у телефонній розмові з Путіним Байден пообіцяв відстоювати національні інтереси США, підняв тему хакерських атак і отруєння Навального. Не обійшов президент США стороною й Україну, підтвердивши підтримку суверенітету нашої країни.

При спілкуванні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Байден підтвердив відданість США колективній безпеці. Байден і Столтенберг також підтвердили намір спільно працювати над глобальними викликами.

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Автор: УНІАН