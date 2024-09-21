У минулому тут базувалася "ПВК Вагнер", а зараз - її спадкоємець "Африканський корпус".

У Краснодарському краї РФ горить військова база "Молькіно", де раніше розташовувалася "ПВК Вагнера". Про це повідомляють російські телеграм-пабліки.

Стверджується, що спалахнули адміністративні будівлі. Що стало причиною пожежі, поки не відомо. За деякими даними, у всьому винна недбалість самих найманців.

Раніше "Молькіно" було основною базою "вагнерівців", а тепер там базується так званий "Африканський корпус", який виконує для Кремля ті самі завдання в Африці, які колись виконувала "Група Вагнера".

За даними російських ЗМІ, "Африканський корпус" складається переважно з колишніх "вагнерівців" і діє у Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР і Нігері.

Пожежі в Росії

Як писав УНІАН, у РФ поскаржилися, що в ніч на суботу, 21 вересня, Тихорецький район Краснодарського краю атакували дрони. Як зазвичай росіяни заявили, що все збили, але через "падіння уламків" виникла пожежа, яка "перейшла на вибухонебезпечні предмети".

Через неконтрольовану детонацію боєприпасів, що почалася, довелося евакуювати жителів прилеглого селища.

Також було атаковано армійський арсенал у селищі Жовтневий Тверської області.

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