У Росії запропонували підривати власні танкери біля європейських берегів

Ось так росіяни хочуть боротися із затриманням танкерів, які порушують морські правила.

Щоб захистити російські танкери тіньового флоту від арешту з боку західних країн, їх потрібно відправляти в рейс замінованими. З такою пропозицією виступив колишній очільник Роскосмосу, сенатор російського парламенту Дмитро Рогозін.

Коментуючи арешт російського танкера Великою Британією, політик запропонував мінувати такі судна і підривати їх у територіальних водах європейських країн.

"Вважаю, що треба замінувати танкери, які ми використовуємо. Ініціювання [вибуху] має відбуватися у разі надходження відповідних команд або при відхиленні танкера від маршруту та примусовому його заходженні в чужий порт. Пару раз бахне у них під носом з розливом нафти і відповідними екологічними наслідками, відразу одумаються", – написав Рогозін у своєму Telegram.

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При цьому з його допису жодним чином не випливає, що перед підривом свого танкера росіяни евакуюють з нього екіпаж.

Арешт російського танкера в Ла-Манші

Як писав УНІАН, раніше сьогодні британський прем'єр Кір Стармер повідомив, що британські військові зупинили танкер "тіньового флоту" Росії під час спроби пройти через протоку Ла-Манш.

Раніше подібні затримання російських танкерів вже здійснювали Франція, Швеція, США та інші країни. Однак у більшості випадків через деякий час і самі танкери, і їхні екіпажі відпускали на всі чотири сторони.

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