Ключова країна ЄС відпустила танкер 'тіньового флоту' Росії, - морська префектура

Затриманий французькими військовими нафтовий танкер Deyna, який належить до тіньового флоту Росії, залишив територіальні води Франції після сплати штрафу, повідомила Середземноморська префектура країни.

Танкер було затримано у міжнародних водах 20 березня за підозрою у використанні фальшивого прапора. Він йшов під прапором Мозамбіку і прямував із російського Мурманська.

23 березня 2026 року компанія-власник судна визнала свою провину та була засуджена судом Марселя до сплати штрафу. Як зазначається у повідомленні, компанія перерахувала визначену судом суму на рахунки Агентства з управління та стягнення арештованих і конфіскованих активів (AGRASC) та зобов'язалась якнайшвидше отримати новий прапор.

Після цього, відповідно до законодавства Франції, префект департаменту Буш-дю-Рон зняв арешт з судна, і Deyna покинула територіальні води країни. При цьому у префектурі додали, що танкер залишатиметься під наглядом морських служб під час транзиту та до виходу з вод, що перебувають під юрисдикцією Франції.

За даними порталу War&sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, танкер Deyna перебуває під санкціями США, ЄС, Швейцарії, Великобританії, Канади та України. Танкер задіяний у транспортуванні російської нафти в обхід обмежень Заходу.

Затримання танкерів тіньового флоту РФ

Країни ЄС вже не вперше затримують танкери тіньового флоту РФ, але ці затримання нагадують спортивну риболовлю, попри те, що сотні танкерів внесено до санкційних списків. Зокрема 2 жовтня стало відомо про затримання танкера Boracay "тіньового флоту" країни-агресорки. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що танкер розслідують за фактом "серйозних порушень".

Втім кораблі регулярно відпускають після сплати штрафу. Зокрема та ж Франція 17 лютого дозволила нафтовому танкеру Grinch залишити територіальні води країни після сплати штрафу у кілька мільйонів євро.

Однак іноді кораблі тіньового флоту РФ навіть не затримують. Так, наприкінці січня стало відомо, що іспанський рятувальний корабель супроводжував до марокканського порту Танжер-Мед нафтовий танкер "тіньового флоту" Chariot Tide, який потрапив під санкції Європейського Союзу за перевезення російської нафти. Іспанські посадовці не повідомили, чому судно Chariot Tide не затримали.

