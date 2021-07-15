За даними російської митниці, капітан судна нібито приховав порт доставки вантажу.

З Російської Федерації в Україну намагалися перевезти 80 тисяч тонн нафти. Сума контрабанди склала понад 733 мільйони гривень.

Про це повідомила прес-служба митниці РФ.

За даними російських митників, капітан танкера "ALTAI" завантажив в порту Новоросійська 80 тисяч тонн нафти. При цьому в документах було зазначено, що вантаж повинні доставити в італійський порт "Аугуста".

Після виходу з території Росії танкер попрямував в український порт "Южний", де вивантажив нафту. Повідомляється, що капітан судна отримав рейсове завдання на перевезення нафти в Україну і нібито повинен був це приховувати.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Туреччині затримали судно з понад 20 українськими громадянами, чотирьох українців заарештували. Їм пред'явлено звинувачення в контрабанді наркотиків.

Також повідомляється, що інші члени екіпажу зараз знаходяться на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки.

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Автор: Анастасія Горбачова