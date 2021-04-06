У російському Покрові прихильники засудженого опозиціонера Олексія Навального влаштували мітинг під колонією ІК-2, в якій тримають політика. Силовики затримали учасників акції та журналістів.
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Як повідомляє «ОВД-Инфо", серед затриманих - голова профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва, кореспондент ютьюб-каналу "Штаб" Дмитро Низовцев і кореспондент каналу CNN Метью Ченс.
Крім того, затримані двоє лікарів, екс-координатор штабу Навального в Кемерові Ксенія Пахомова і кореспондент «Ось так TV» Іван Слободенко.
Затриманих доставили у відділення поліції, до них виїхав адвокат.
Лікарі і прихильники Навального вийшли на протест, вимагаючи допустити до політика медиків.
Раніше Навальний сказав, що страждає від високої температури і важкого кашлю. А трьох з 15 ув'язнених в його камері вже госпіталізували через туберкульоз.
Опозиціонер раніше оголосив про голодування. Таким чином він протестує проти відмови керівництва в'язниці надати йому належний Медичний Догляд через гострий біль у спині і нозі.
Ув'язнення Навального: деталі
- Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".
- У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".
- Покарання опозиціонер відбуває у колонії суворого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.
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