Серед затриманих - журналіст CNN.

У російському Покрові прихильники засудженого опозиціонера Олексія Навального влаштували мітинг під колонією ІК-2, в якій тримають політика. Силовики затримали учасників акції та журналістів.

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Як повідомляє «ОВД-Инфо", серед затриманих - голова профспілки "Альянс лікарів" Анастасія Васильєва, кореспондент ютьюб-каналу "Штаб" Дмитро Низовцев і кореспондент каналу CNN Метью Ченс.

Крім того, затримані двоє лікарів, екс-координатор штабу Навального в Кемерові Ксенія Пахомова і кореспондент «Ось так TV» Іван Слободенко.

Затриманих доставили у відділення поліції, до них виїхав адвокат.

Лікарі і прихильники Навального вийшли на протест, вимагаючи допустити до політика медиків.

Раніше Навальний сказав, що страждає від високої температури і важкого кашлю. А трьох з 15 ув'язнених в його камері вже госпіталізували через туберкульоз.

Опозиціонер раніше оголосив про голодування. Таким чином він протестує проти відмови керівництва в'язниці надати йому належний Медичний Догляд через гострий біль у спині і нозі.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком".

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває у колонії суворого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.

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Автор: Дмитро Захаров