Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів.

Потужна пожежа спалахнула на території науково-виробничого комплексу в Свердловській області Російської Федерації. Вогонь охопив один з цехів на заводі пластмас.

За інформацією росЗМІ, про пожежу в місті Араміль стало відомо вранці 24 березня. Відзначається, що до прибуття рятувальників з будівлі самостійно евакуювалися 110 осіб.

"Гасіння ускладнюється загрозою поширення полум'я на склад з легкозаймистою рідиною. На місці працюють 68 осіб та 22 одиниць пожежної техніки", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що пожежа охопила один з цехів на заводі пластмас. Всього вогонь охопив близько 4 тисяч квадратних метрів.

Пожежі в Росії - що відомо

У Російській Федерації на великих, в тому числі і стратегічних, підприємствах все частіше відбуваються масштабні пожежі.

Так, 5 березня потужний вибух прогримів на території Московського коксогазового заводу, а 18 березня спалахнув потужна пожежа на території хімзаводу під Москвою.

Через кілька днів загорівся моторний завод в Ярославлі. На цьому підприємстві виготовляли двигуни для одного з російських ядерних комплексо та інших озброєнь.

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