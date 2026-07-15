У Литві заявили про плани РФ атакувати критичну інфраструктуру: що відомо

Росія може використати для цього різні засоби.

Литва має розвідувальну інформацію про те, що РФ планує напади на інфраструктуру, тому в якості запобіжного заходу буде посилено охорону обʼєктів, енергетики й транспорту. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа в інтервʼю BNS, цитує Reuters.

Він наголосив, що не має інформації про те, коли і де плануються ці атаки, а також не сказав, що його країна є ціллю росіян.

"Ми маємо такі сигнали, які отримуємо від наших (розвідувальних) служб. Вони не вказують чітко місця чи часу... оскільки противник ще не завершив планування, і ми знаємо лише про самі плани або мету. Це можуть бути різні засоби, спрямовані на фізичне пошкодження критичної інфраструктури... Все, що зупиняє функціонування цих об’єктів", - попередив Науседа.

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Reuters нагадало, що Литва є членом НАТО, що межує з російською екславою Калінінград та із союзником Москви Білоруссю. Країна потроїла свої видатки на оборону з часу вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Загроза з боку РФ для Європи

Як писав УНІАН, Латвія укріплює кордон з Росією "зубами дракона", готуючись до наземного вторгнення. Бар'єри розташовані у три ряди завширшки близько десяти метрів і призначені для того, щоб унеможливити проїзд військової техніки через кордон.

"Якщо щось таки трапиться, ми маємо бути готові знищити їх (росіян, – ред. УНІАН) тут, адже ми бачимо на прикладі України: як тільки ми віддаємо територію, повернути її практично неможливо", - висловився офіцер Андріс Рієкстс.

Також в Естонії заявили, що Росія "направляє" дрони у повітряний простір НАТО. Зокрема три балтійські країни та Фінляндія зафіксували збільшення кількості заблукалих українських безпілотників, які порушили їхній повітряний простір. Там заявили, що дрони були націлені на Росію, але збилися з курсу через можливості РФ у сфері радіоелектронної боротьби.

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