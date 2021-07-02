Стовп диму видно з інших міст.

Потужний вибух прогримів на найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі "Петромідія". В результаті інциденту двоє людей постраждали.

Про це повідомляє портал Digi24.

Вибух на заводі прогримів близько полудня за 25 км на північ від Констанци, після чого на підприємстві почалася пожежа. Величезний стовп диму видно навіть з пляжів Мамая та інших прилеглих міст.

За словами місцевих жителів, спочатку почули гучний вибух, а потім побачили дим.

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До заводу відразу ж направили вісім пожежних автомобілів, дві швидкі та мобільну реанімацію. За попередніми даними, двоє людей постраждали.

"У людей обпалені обличчя, нічого серйозного. Ми оцінюємо ситуацію. Туристів це не зачіпає", - розповів префект округу Сільвіу Коша.

На цю мить причини вибуху поки не повідомляють.

Вибухи на арсеналі у Врбетиці

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії у 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь Міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства в Празі з кількістю співробітників чеського посольства в Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила в розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова та Руслана Боширова під час відвідин 11-16 жовтня 2014 року Праги та Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце у 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати постачання зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність з Чехією країни Балтії та Словаччина всього минулого тижня вислали сім російських дипломатів. Також це зробили й ряд інших країн.

Заступник Міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу РФ Олександру Зміївському дипломатичну ноту із заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у селищі Врбетіце у 2014 році.

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Автор: Анастасія Горбачова