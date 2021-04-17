Міністр закордонних справ країни висилає всіх дипломатів, які були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб ГРУ і СЗР.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів.

За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб, пише "Українська правда" з посиланням на Novinky.cz.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Ян Гамачек висилає всіх дипломатів, які були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб ГРУ і СЗР. Вони мають 48 годин, щоб покинути Чехію. Посла Росії вже поінформували, ситуація обговорюється також із закордонними партнерами.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги та Злінського краю.

У російському МЗС рішення Чехії про висилку дипломатів назвали "фокусами".

"Празі добре відомо, що відбудеться після подібних фокусів", - сказала журналістам представник міністерства Марія Захарова.

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Автор: Катерина Комолова