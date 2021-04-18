Вибух на арсеналі у Врбетіце в 2014 році призвів до людських жертв та руйнувань.

Вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетіце 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на чеські медіа.

Мова йде про вибух, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії. Пригода спричинила численні руйнування та загибель двох місцевих мешканців.

Лише зараз, через 6 років, слідство встановило причину тих подій. Увечері 17 квітня на терміново зібраній прес-конференції чеський уряд офіційно звинуватив Росію в організації цієї диверсії.

За даними видання Irozhlas, підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак Болгарія була лише проміжним пунктом.

У іншій публікації видання з’ясувало, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві згадані компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів. У 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок".

Видання Respect з посиланням на поліцію також стверджує, що зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує на важливій деталі – Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі

Інше чеське видання SZ, наголошує, що російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений на лише на Україну, а й на Сирію. Компанія Гебрева постачала збою також сирійським антиурядовим групам, що суперечить інтересам РФ.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри у причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів у Чехії у 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги та Злінського краю.

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Автор: Дмитро Захаров