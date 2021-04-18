Вибух на складах боєприпасів у чеському комплексі Врбетіце 2014 року найімовірніше був влаштований російськими агентами, аби зірвати постачання зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на чеські медіа.
Мова йде про вибух, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії. Пригода спричинила численні руйнування та загибель двох місцевих мешканців.
Лише зараз, через 6 років, слідство встановило причину тих подій. Увечері 17 квітня на терміново зібраній прес-конференції чеський уряд офіційно звинуватив Росію в організації цієї диверсії.
За даними видання Irozhlas, підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю – Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак Болгарія була лише проміжним пунктом.
У іншій публікації видання з’ясувало, що отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві згадані компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об’єктом атаки російських агентів. У 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок".
Видання Respect з посиланням на поліцію також стверджує, що зброю готували до постачання Гебреву, і наголошує на важливій деталі – Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі
Інше чеське видання SZ, наголошує, що російський намір щодо зриву постачань зброї міг бути націлений на лише на Україну, а й на Сирію. Компанія Гебрева постачала збою також сирійським антиурядовим групам, що суперечить інтересам РФ.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри у причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів у Чехії у 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги та Злінського краю.
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