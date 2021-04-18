Офіцери російського ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга (відомі, як Олександр Петров й Руслан Боширов) відвідали склад боєприпасів в чеському місті Врбетице 15 жовтня 2014 року напередодні вибуху.
Про це пише ТСН з посиланням на чеське видання Lidovky.
Читайте такожБританія підтримала рішення Чехії про висилку 18 російських дипломатівПовідомляється, що саме вони заклали вибухівку, яка в підсумку здетонувала раніше, ніж було заплановано.
«Вони заклали туди вибухівку. Ймовірно, вони хотіли вбити когось, кому призначалася зброя. Це версія, яку розслідують», - заявило виданню на умовах анонімності джерело, близьке до слідства.
Раніше повідомлялося, що поліція Чехії оголосила в розшук Олександра Петрова та Руслана Боширова.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу боєприпасів в Чехії у 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетице у 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
Отруєння Скрипалів російськими ГРУшниками
- 5 березня 2018 року стало відомо, що у Великобританії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок».
- Великобританія звинуватила в отруєнні Росію. Восени правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних - ними виявилися росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов.
- Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider підтвердив, що вони-співробітники російських спецслужб Чепіга і Мішкін. У лютому 2019 стало відомим ім'я третього підозрюваного в отруєнні.
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