У РФ порівняли Чехію зі "здирниками" через вимогу компенсації за вибухи у Врбетіце.

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек вручив послу РФ Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність за вибухи на складі боєприпасівв селищі Врбетіце у 2014 році.

Про це повідомляє видання Idnes.

Чеська сторона оцінила збитки в розмірі 650 млн крон (приблизно $30,5 млн або 25,5 млн євро).

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроект про розподіл компенсації за вибухи у Врбетіце: 350 мільйонів крон підуть для муніципалітетів та регіону і 300 мільйонів для окремих громадян. Гроші планують спрямувати на ремонт доріг, пошкоджених вибухом боєприпасів.

Крім цього, Смолек заявив російському послу, що Прага вимагає від Москви скасувати занесення Чехії у список "недружніх" Росії країн.

Реакція Росії на вимоги Чехії щодо компенсації

У Москві розцінили вимоги Чехії про компенсацію збитків від вибухів на військових складах у Врбетіце як "вимагання".

"Хочу нагадати. Зазвичай, тих хто діє подібним чином - без суду і слідства, з погрозами та образами вимагає грошей - називають здирниками", - написала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

У солідарність із Чехією країни Балтії та Словаччина загалом минулого тижня вислали сім російських дипломатів. Також це зробили й низка інших країн.

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Автор: Олег Давигора