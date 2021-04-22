Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек, повідомляє Європейська правда із посиланням на Ceske Noviny.
Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.
Зазначається, що сьогодні опівдні минув термін, до якого Росія мала дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися до посольства в Москві, яка вислала їх у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби.
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Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв починає діяти відсьогодні. Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.
Після того, як РФ покинули вислані співробітники у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, серед яких п'ять дипломатів та 19 адміністративно-технічних працівників.
Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів та 67 адміністративно-технічних працівників.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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