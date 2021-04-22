Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв починає діяти відсьогодні.

Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульганек, повідомляє Європейська правда із посиланням на Ceske Noviny.

Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Зазначається, що сьогодні опівдні минув термін, до якого Росія мала дозволити всім 20 чеським дипломатам повернутися до посольства в Москві, яка вислала їх у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби.

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Рішення чеського МЗС зрівняти чисельність диппредставництв починає діяти відсьогодні. Росія має час до кінця травня вивезти своїх працівників і дипломатів.

Після того, як РФ покинули вислані співробітники у посольстві Чехії в Москві залишалося 24 співробітники, серед яких п'ять дипломатів та 19 адміністративно-технічних працівників.

Зараз у посольстві Росії в Празі працює 27 дипломатів та 67 адміністративно-технічних працівників.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Автор: Олександр Топчій