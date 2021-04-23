Три Балтійські країни висилають російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, де російські спецслужби організували вибух на складах боєприпасів у 2014 році.
Про це йдеться у заявах Міністерств закордонних справ Литви, Латвії і Естонії.
Зокрема, сьогодні литовське зовнішньополітичне відомство викликало представника посольства Росії у Вільнюсі і передало йому дипломатичну ноту, у якій двоє співробітників російської дипломатичної місії оголошуються персонами "нон-ґрата", оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом.
У російських дипломатів є сім днів, аби покинути Литву.
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"Рішення демонструє нашу солідарність із союзником після безпрецедентного і небезпечного інциденту у Чеській Республіці. Литва повністю підтримує країну і її дії у відповідь на вибухи, які сталися у 2014 році, а також у відповідь на неадекватні дії Росії", - йдеться в заяві.
Також сказано, що посольство Литви у Москві висловлює готовність допомогти посольству Чехії у Росії виконувати його функції через рішення РФ значно зменшити кількість чеських дипломатів у РФ.
При цьому додається, що це рішення ухвалене у тісній координації з латвійськими і естонськими партнерами.
Крім цього, за інформацією на сайті МЗС Латвії, міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічс ухвалив рішення оголосити одного дипломата посольства РФ у Ризі небажаною особою (персоною "нон-ґрата").
Як заявляє МЗС Естонії у Twitter, сьогодні Естонія видворила одного російського дипломата після вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце.
"Такий вчинок Росії порушує міжнародне право, підриває європейську безпеку і стабільність та є неприйнятним", - сказано в повідомленні.
Чеські звинувачення на адресу РФ
- Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.
- Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.
- У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
- Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.
- Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.
- За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.
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